»V resnici nismo rasistična družina,« je princ William, ki je drugi v vrsti za britanski kraljevi prestol, povedal novinarjem med obiskom šole za socialno šibke otroke v vzhodnem Londonu, ki jo obiskujejo številni učenci različnih etničnih skupin. Povedal je tudi, da z bratom od nedeljskega intervjuja še nista govorila.

Meghan v intervjuju povedala, da je med njeno nosečnostjo neimenovani predstavnik Buckinghamske palače ugibal, kako temna bo koža njunega otroka. To jo je tako potrlo, da je razmišljala celo o samomoru.

Princ Harry se je z ženo in sinom Archiem lani preselil v Kalifornijo, potem ko se je par odločil, da bo opustil dolžnosti članov kraljeve družine. Ob tem sta izgubila finančna sredstva in privilegije, ki izhajajo iz tega, ohranila pa sta naziva princ in vojvodinja. Živita od denarja iz sklada, ki ga je za oba sinova, Williama in Harryja, oblikovala njuna mati, princesa Diana.

Kraljica Elizabeta II. je v torek v odzivu na intervju sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki o rasizmu, ter poudarila, da se lahko "nekateri spomini razlikujejo". Buckinghamska palača se je tudi zavezala, da bo preiskala obtožbe o rasizmu.

Harryjev in Williamov oče, prestolonaslednik princ Charles dogodkov še ni komentiral.