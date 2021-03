Gasilci rešili sovo Idrijski prostovoljni gasilci so znova dokazali, da priskočijo na pomoč prav vsem v stiski. Dobili so namreč poziv na nevsakdanjo intervencijo, v kateri so na podstrešju večstanovanjske hiše lovili sovo. Uboga žival je bila v prostoru ujeta že več dni, zaradi česar je bila povsem izmučena, kar je šlo na roko gasilcema, ki sta jo hitro ujela in še hitreje na svobodo izpustila v bližnjem gozdu. Srečno se je končala tudi zgodba »policijske« sovice, samice velikega skovika, ki so jo cerkniški policisti lani poleti našli na tleh pred policijsko postajo. Po tritedenskem okrevanju je že takrat dobila nov dom ob Cerkniškem jezeru, te dni pa gnezdilnico. Domove iz vejevja bodo postavili tudi njenim puhastim kolegom in kolegicam.

Vgradil ukradeno okno Prejšnji konec tedna se je v Radencih zgodil zločin brez primere. Iz odprtega skladišča trgovine je namreč nekdo ukradel malo večje PVC-okno. Lokalne oblasti so resno razmišljale, da bi poklicale vsaj pomoč iz Ljubljane, če že ne Tarasa Birse ali njegovega mariborskega kolega Vrenka, a se je nato zgodil nepričakovan preboj! Vrli policisti iz Gornje Radgone so namreč napeli vse svoje moči in locirali odtujeno okno. A glej ga, zlomka, to je že začelo opravljati svojo osnovno funkcijo. Eden od dveh osumljencev ga je namreč že vgradil v verando svoje hiše. Ali so policisti ukradeno okno odnesli s seboj, ni znano, se bosta pa osumljenca morala zagovarjati zaradi tatvine.

Odnesli cel pločnik Morda še za odtenek bolj bizarna kraja se je pripetila v vasi Storrington v zahodnem Sussexu v Veliki Britaniji. Vaščani in policisti so bili povsem zmedeni, ko so ugotovili, da je čez noč ob cesti izginil skoraj cel pločnik. Podroben pregled posnetkov varnostnih kamer je policiji bolj malo pomagal, so pa sporočili, da bi pri tatinskem podvigu lahko sodelovalo vse do šest oseb v dveh vozilih. Podrobneje prvotnih sklepov preiskave niso pojasnjevali, so pa vaščane prosili za pomoč. »Kraja toliko kamnitih plošč je morala pritegniti nekaj pozornosti sosedov. Prosimo vas, da z nami delite informacije,« so policisti nagovorili javnost. Primer je pritegnil veliko zanimanja vaščanov, nepridipravi, ki so za seboj pustili blatno razdejanje, pa so bili zelo pazljivi pri parkiranih avtomobilih, saj niso niti enega poškodovali.

“Zastonj” kitke Frizerka na Reki se je prejšnji konec tedna naučila, da ljudem res ne gre zaupati. Sedemindvajsetletnica je strokovnjakinja za spletanje kitk, običajno pa ji ena frizura vzame ves dan. Tako je bilo tudi s stranko Sanelo, zaradi katere je v soboto celo podaljšala delovni čas, saj je za barvanje in njeno pričesko potrebovala kakih osem ur. Navdušena nad novim videzom je mladenka samo skočila v avto po denar, tako je vsaj rekla, in se ni vrnila, da bi poravnala račun. Za garancijo je sicer v salonu pustila torbico, a je ta skoraj brez vrednosti in prazna. Razočarana nad človeško zlobo frizerka zdaj išče dekle, ki ji je dolžno okoli 200 evrov, obenem pa kolege opozarja na mlado prevarantko. Ta naj bi si sicer podobne podvige že večkrat privoščila. Ker je frizerka na spletu objavila fotografijo prevarantke s svoje nadzorne kamere, sta ženski menda zdaj v stikih, Sanela pa ji je obljubila, da bo račun prišla poravnat.