V primerjavi s tekmo v nedeljo z Bravom je trener Tabora Božič opravil kar sedem menjav. Ristić, Nemanič in Grobry so bili na tribuni zaradi rumenih kartonov, Azinović pa zaradi poškodbe. Na novo sestavljena obramba Kraševcev je klonila že v tretji minuti. Kapetan Olimpije Elšnik je izvedel kot, po uigrani postavitvi pa je z glavo zadel poveljnik obrambe Savić, ki je vse naredil v slogu svojega očeta Duška, nekdanjega golgeterja Crvene zvezde. Po hitrem vodstvu je imela Olimpija novo priložnost v šesti minuti, a je strel Ivanovića zletel mimo gola. Nato je pobudo prevzel Tabor, ki je imel nekaj obetavnih akcij, a v prvem polčasu ni niti enkrat resneje ogrozil gola Olimpije.

Ljubljančani v prvem delu niso igrali v slogu vodilne ekipe lige. Prehitro so se zadovoljili s vodstvom in predvsem na sredini igrišča so bili v dvobojih premehki Boakye, Kapun in Čorić, v napadu pa povsem nezainteresiran Perović. Trener Olimpije Stanković je zato že na začetku drugega polčasa v igro poslal Andrejašiča, Pungarška in Vombergarja. Olimpija je drugi polčas začela sanjsko v režiji naveze Ivanović - Vombergar. V 48. minuti je Ivanović s samostojnim prodorom osmešil obrambo gostiteljev in mojstrsko zadel z zunanjim stopala za vodstvo z 2:0, dve minuti kasneje pa še podal Vombergarju, ki je z glavo dosegel prvi gol v spomladanskem delu prvenstva. Tabor je skušal doseči vsaj častni gol, Olimpija pa je tekmo mirno pripeljala do konca.