»Odbor Eme za človeška zdravila je soglasno ocenil, da so podatki o cepivu trdni in da ustrezajo kriterijem učinkovitosti, varnosti in kakovosti,« je agencija zapisala v sporočilu za javnost. »Z zadnjim pozitivnim mnenjem bodo imele oblasti v EU dodatno možnost za boj proti pandemiji in za zaščito življenj in zdravja svojih državljanov,« je povedala izvršna direktorica Eme Emer Cooke. To je prvo cepivo, pri katerem je potreben samo en odmerek, je dodala.

Klinična študija, v kateri je sodelovalo več kot 44.000 ljudi v ZDA, Južni Afriki in Latinski Ameriki, je pokazala, da je cepivo pri preprečevanju covida-19 67-odstotno učinkovito. Stranski učinki so bili pri udeležencih študije običajno blagi do zmerni in so izginili v nekaj dneh po cepljenju. Najpogostejši so bili bolečina na mestu cepljenja, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in slabost. Zdaj mora dati dokončno zeleno luč za promet s tem cepivom v EU še Evropska komisija.

Cepivo skupine Johnson & Johnson temelji na adenovirusu v kombinaciji z delom novega koronavirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v človeške celice, ki proizvedejo virusne proteine S. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa.

Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo je že pred odobritvijo cepiva izrazil pričakovanje, da bo zdaj hitro prišlo do njegove distribucije. Tako pričakujejo, da bi bilo to cepivo v Sloveniji v mesecu dni, je dejal. Pogojno dovoljenje za promet na trgu EU so doslej prejela tri cepiva proti covidu-19 - podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne in AstraZenece.