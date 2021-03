***

Miro Cerar je povedal, da so v letih 2014- 2018, ko je vodil vlado in SMC, Slovenijo potegnili iz hude finančne in ekonomske krize ter jo politično stabilizirali. Ideološke spopade so skrčili na zelo majhen obseg, ukvarjali so se z razvojem in stanje v družbi je bilo bistveno bolj mirno in tolerantno. Za to, da so v naslednjih dveh letih novi in stari obrazi, ki so prevzeli vodenje, ubrali drugačno pot, so odgovorni predvsem njihovi voditelji. Ljudje pač sledijo svojim voditeljem. In danes smo tam, kjer smo. ik