Doslej so na Madžarskem z enim odmerkom cepiva cepili 1,149 milijona ljudi, je madžarska vlada sporočila na spletni strani. Poleg na ravni EU odobrenih cepiv proti covidu-19 cepijo tudi s ruskim cepivom Sputnik V in cepivom kitajskega podjetja Sinopharm.

Zaradi velikega porasta okužb je madžarski zdravstveni sistem pod velikim pritiskom, poročajo tuje tiskovne agencije. V bolnišnicah se trenutno zdravi 8329 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 911 priključenih na ventilator.

Na Madžarskem so v ponedeljek za najmanj dva tedna zaprli vse trgovine, razen živilskih, drogerij in lekarn ter bencinskih črpalk. Za dva tedna so ustavili tudi vse storitvene dejavnosti, do konca velikonočnih praznikov 7. aprila bodo zaprte osnovne šole in vrtci. V srednjih šolah in univerzah se bo nadaljeval pouk na daljavo, medtem ko so restavracije, hoteli in kulturne ustanove že zaprti. Velja tudi policijska ura med 20. in 5. uro.

Trenutno je na Madžarskem, ki ima eno najvišjih stopenj okužbe v Evropi, 128.408 aktivnih primerov okužbe. Od začetka epidemije se je v sosednji državi z novim koronavirusom okužilo 489.172 ljudi, umrlo je 16.497 bolnikov s covidom, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.