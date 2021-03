»Poudarjamo, da gostinski lokali niso bili nikoli vir okužb, zato si želimo, da se odprejo gostinski lokali po vsej Sloveniji, ne zgolj v posameznih regijah. Glede na to, da številni lokali nimajo teras in vrtov, predlagamo odprtje tudi notranjih prostorov. Poleg tega vremenske razmere pogosto ne dopuščajo strežbe na terasah in vrtovih, zato se tudi sedaj številni gostinci v vzhodni Sloveniji niso odločili za odprtje svojih lokalov,« je poudaril predsednik sekcije Blaž Cvar.

V ponedeljek so namreč gostinski lokali v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji lahko odprli terase in vrtove. Tam lahko gostinci strežejo tudi alkohol, medtem ko v preostalih regijah, kjer je možen le prevzem, to ni dovoljeno.

Sekcija obenem predlaga, da se gostincem, ki ne izpolnjujejo pogojev za odprtje, omogoči nadaljnje koriščenje pomoči iz protikoronskih paketov. Prav tako pa sekcija pričakuje, da bo vlada kmalu sprejela še deveti protikoronski sveženj, v katerem naj bi bila zagotovljena pomoč njihovi panogi.

Sekcija predlaga tudi odpravo omejitve prepovedi prodaje alkoholnih pijač na prevzemnih mestih ter možnost uživanja alkoholnih pijač pred lokali. Gostinci imajo namreč ogromno škodo tudi zaradi prepovedi prodaje alkoholnih pijač na prevzemnih mestih, saj so roki trajanja alkoholnih pijač omejeni.

V sekciji ugotavljajo, da se zaradi omejitev v odloku alkohol sedaj pogosto prodaja na črno. Na slabšem je tudi država, ki ima dodatno izgubo zaradi nepobranih dajatev. »Nelogično je tudi, da je v sklopu poslovnih srečanj prodaja alkohola v lokalih dovoljena, medtem ko na prevzemnih mestih alkohola ni mogoče prodati strankam. Poleg tega lahko alkohol kupimo v vseh živilskih trgovinah, prevzem v gostinskem lokalu pa ni mogoč. Takšne omejitve so po mnenju gostincev diskriminatorne in absurdne,« so dodali.