V mestu Myaing je policija posredovala pred policijsko postajo, kjer je skupina protestnikov zahtevala izpustitev več posameznikov, ki so jih aretirali pred tem. »Policija je najprej proti protestnikom uporabila solzivec in gumijaste naboje, nato pa je začela streljati s pravimi naboji,« je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal eden od očividcev. »Ubitih je bilo šest ljudi, med njimi tudi moj prijatelj,« je dejal.

Policija je na protestnike streljala tudi v predelu Yangona North Dagon, pri čemer je bil ubit najmanj en protestnik, še dva pa sta bila ranjena, je povedala ena od prič.

V drugem predelu tega mesta Sanchaung je policija ponoči znova izvajala racije, v katerih je po stanovanjih iskala izgubljeno policijsko orožje.

Protesti v Mjanmaru potekajo vse od vojaškega udara 1. februarja, ko je vojska prevzela oblast v državi. Od začetka protestov je bilo po podatkih mjanmarskega neprofitnega združenja za pomoč političnim zapornikom ubitih že več kot 60 ljudi, okoli 1900 pa so jih aretirali.

Nasilje obsodil Varnostni svet ZN

Nasilje mjanmarske vojske nad mirnimi protestniki je v sredo soglasno obsodil tudi Varnostni svet Združenih narodov. V resoluciji so države članice VS ZN izrazile globoko zaskrbljenost zaradi omejitev za zdravstveno osebje, civilno družbo, člane sindikatov in novinarje. Pozvali so k takojšnji izpustitvi vseh, ki so bili arbitrarno pridržani. Vojsko pa so pozvali tudi k največji možni zadržanosti.

Resolucijo je podprla tudi Kitajska, ki velja za tradicionalno zaveznico mjanmarskih generalov. »Čas je za umiritev razmer. Čas je za diplomacijo. Čas je za dialog,« je ob tem povedal kitajski veleposlanik pri ZN.

ZDA pa so sprejele nove sankcije proti Mjanmaru. Uvedle so jih proti odraslima otrokoma vodje vojaške hunte, generalu Min Aung Hlaingu.