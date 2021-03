Kot je povedal direktor podjetja Marles hiše Maribor Matej Vukmanič, se je leto 2020 začelo zelo optimistično. Naročil so imeli dovolj za vse leto, proizvodnjo pa so z dveh lokacij preselili na eno v Lovrencu na Pohorju ter povsem prenovili in posodobili strojno opremo. S tem so izboljšali delovne pogoje, povečali proizvodne zmogljivosti in dosegli večjo prožnost, ki jim omogoča, da se lažje prilagajajo tržnim nihanjem. Takrat se še niso zavedali, kako prav jim bo to prišlo v času epidemije, ki je bila razglašena samo nekaj tednov pozneje.

»Takoj po razglasitvi epidemije sta se nam zaprla italijanski in švicarski trg, kjer nismo mogli izvajati načrtovanih montaž,« je razložil sogovornik. Vse zmogljivosti so zato preusmerili v proizvodnjo za domači in avstrijski trg ter v proizvodnjo večjega števila modularnih enot za nemški trg. V drugi polovici leta pa je bilo ravno obratno. Kot je povedal Vukmanič, so v Sloveniji upravne enote spomladi zaradi epidemije praktično povsem ustavile izdajanje gradbenih dovoljenj. To je za Marles pomenilo, da kljub polni knjigi naročil hiš za slovenski trg v drugem polletju ni mogel proizvajati v predvidenem obsegu. Tokrat so se prilagodili tako, da so pospešili proizvodnjo za tuje trge, kjer se je stanje bistveno izboljšalo. Tako so nadoknadili ves izpad, ki so ga na tujih trgih zabeležili v prvem polletju, hkrati pa nadomestili izpad na domačem trgu, ki je bil posledica zamud pri izdajanju gradbenih dovoljenj.

Prebojni projekti modularne gradnje

Posebno vlogo v letu 2020 so v podjetju Marles odigrali projekti modularne gradnje, ki jih Marles proizvaja za znanega nemškega partnerja. Modularne enote, ki so plod lastnega razvoja in za katere je podjetje pridobilo že številna mednarodna priznanja, so proizvedene iz lesene nosilne konstrukcije brez jeklenih ali drugih kovinskih okvirjev. Posamezne sestavne komponente, kot so stene in talno-strešna konstrukcija, proizvedejo v lastni proizvodnji, nato sledita sestava posameznih sklopov ter kompletna izvedba gradbenih obrtniških del, ki se zaključijo z vgradnjo sanitarne opreme ter kuhinje.

Pri tem je treba poudariti, da omenjenih modularnih enot ne gre enačiti z mobilnimi hiškami, bolj poznanimi iz počitniških namestitev, saj te niso namenjene stalnemu bivanju, temveč samo sezonskemu ali začasnemu, medtem ko so modularne enote, proizvedene v podjetju Marles, izvedene iz enake konstrukcije kot druge pasivne hiše podjetja Marles in so tako namenjene stalnemu bivanju z vgrajenim talnim gretjem in toplotno črpalko. V takšen modularni Marlesov objekt, ki meri dobrih 50 m2 stanovanjske površine v obliki dvo- ali trosobnega stanovanja, je po opravljeni dobavi in montaži možna takojšnja vselitev.

Samo v letu 2020 so v podjetju Marles proizvedli in postavili nekaj manj kot 100 podobnih modularnih enot v skupni višini dobrih 5 milijonov evrov; izstopajo projekti za nemška mesta Esslingen, Kernen in Böblingen, pri čemer je bil slednji, sestavljen iz 28 modularnih enot na ključ, proizveden, dobavljen in uspešno predan investitorju v rekordnem času 3 mesece od podpisa pogodbe.