Policisti so bili o eksploziji obveščeni ob 11. uri. Kraj so zavarovali, kriminalisti pa so v sodelovanju z bombnimi tehniki iz oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije opravili ogled. Preiskavo okoliščin eksplozije nadaljujejo tudi danes. O nesreči je policija obvestila preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo.

Smrt moškega je na kraju potrdila zdravnica, ki je odredila sanitarno obdukcijo. Zaradi eksplozije je nastala tudi škoda na stanovanjskem objektu.

Policisti ob tem opozarjajo, naj se posamezniki v primeru morebitne najdbe neeksplodiranega nevarnega sredstva ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe, in sicer na telefonsko številko za klic v sili 112 oz. interventno številko policije 113. Za nevarna sredstva bodo tako lahko poskrbeli strokovnjaki za zaščito pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Splošno znano je, da je na območju Primorske še vedno precej izredno nevarnih neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa obeh svetovnih vojn, v preteklosti pa se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi poškodbami oz. smrtjo, so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na Policijski upravi Koper.