V petek bo oblačno s padavinami, ki se bodo popoldne okrepile. Meja sneženja bo med 1100 in 1300 metri, zvečer in v noči na soboto se bo spuščala. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem kratkotrajna burja. Padavine bodo do jutra ponehale. V soboto se bo prehodno zjasnilo, popoldne bo spet zapihal jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno s padavinami in nizko mejo sneženja. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno in globoko ciklonsko območje. Vremenska motnja se bliža Alpam in bo v petek dosegla tudi Slovenijo. Pred njo bo k nam od jugozahoda dotekal razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, krepil se bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno, dež bo postopno zajel vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje lahko že lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V petek bo vremenska obremenitev velika, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.