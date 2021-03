Dončić je dosegel osmi trojni dvojček to sezono, njegovi Mavericks pa so po premoru nadaljevali tam, kjer so ostali – z zmago. Zanje je bila to še četrta zaporedna, skupno pa 11. na zadnjih 14 tekmah. Le deset igralcev v zgodovini lige NBA je v karieri nabralo več trojnih dvojčkov, kot jih ima sredi druge sezone v karieri Dončić. Josh Richardson je k zmagi dodal 12 točk, Maxi Kleber 11, Cauley-Stein pa deset.

»Počutim se, da sem na pravi poti. Še vedno me čaka precej dela. Po operaciji občutek v nogi ni enak kot prej,« je po zmagi Dallasa dejal Porzingis, ki je 28 točkam dodal še 14 skokov. Trener Dallasa Rick Carlisle je Latvijca označil za »izjemnega«. »Odlično je igral v obrambi, podajal je žogo, prestrezal na igrišču. Premikal se je odlično. Opravil je skorajda vse,« je o dobri predstavi latvijskega košarkarja menil Carlisle.

Pri San Antoniu, ki je zgrešil kar 11 zaporednih metov v zadnjih osmih minutah tekme, se je najbolj izkazal nekdanji član Toronta DeMar DeRozan, ki je zbral 30 točk in 11 podaj.

Naslednja tekma Dallas čaka v gosteh pri Oklahoma City Thunderju.

Washington Wizards pa so po premoru za tekmo zvezd All-Star doživeli poraz proti Memphis Grizzlies s 112:127, pri katerih je Litovec Jonas Valančiunas dosegel 29 točk ob meti iz igre 12-12 ter 20 skokov. Ja Morant je k zmagi pred približno 1900 gledalci dodal 21 točk in deset podaj, novinec Desmond Bane pa 20 točk.

Bradley Beal, ki je Washington predstavljal na nedeljski tekmi zvezd, je zadel le šest metov iz 22 poskusov, a vseeno končal pri 21 točkah. Kljub temu so čarovniki izgubili še tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Veteran Russell Westbrook, ki igra za svojo tretjo ekipo v zadnjih dveh letih, je zbral 20 točk in deset podaj za svoj 13. zaporedni dvojni dvojček.