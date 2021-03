Bolnišnice v zavetrju, bolniki na prepihu

Bolnišnice, ki so se leta utapljale v izgubah, so med pandemijo dobile občutno finančno pomoč. Mnogi prebivalci so v času, ko je bilo delovanje zdravstva močno omejeno, ostali brez težko pričakovane diagnostike in zdravljenja. Zdravstvo se bo moralo soočiti z vrstami bolnikov, ki jih uradne statistike še ne zaznavajo.