Gledalci jutranjega programa britanske televizije ITV Dobro jutro, Britanija so včeraj prvič po dobrih petih letih preživeli tri jutranje ure (od šestih do devetih) brez najzgovornejšega, najglasnejšega in najbolj prepirljivega povezovalca, ki je vedno znova in kar naprej segal v besedo sovoditeljicam in vsem drugim. Gre za enega najbolj znanih in bogatih britanskih novinarjev, nekdanjega tabloidnega časopisnega urednika in zvezdnika resničnostnih šovov, ki se je rad hvalil, da prijateljuje z Donaldom Trumpom. To je 55-letni Piers Morgan.

Osebna vendeta proti Meghan Morgana na televiziji ni bilo, ker je bil ob službo. Televiziji ITV je dal odpoved v torek zvečer. Zakaj? Zato da ga ne bi odpustili, ker se ni hotel javno opravičiti. S televizijskega stola je vodil osebno vendeto proti Meghan – najbolj glasno, nerazumno, nesramno in neusmiljeno, odkar se je Meghan zaradi razmerja s princem Harryjem preselila na Otok. Javna drama v jutranjem programu se je začela zaradi intervjuja Harryja in Meghan pri legendarni Oprah, v katerem sta nanizala razkritja in obtožbe na račun kraljeve družine, med drugim o tem, da je nekdo zaradi rasističnih skrbi Harryja spraševal, kako temen bo njun prvi, takrat še nerojeni otrok (Archie), in o tem, da nihče ni hotel pomagati noseči Meghan, ko je imela samomorilska nagnjenja. Morgan je s stola jutranje televizije dejal, da Meghan ne verjame niti besede in da ji ne bi verjel, tudi če bi brala vremensko napoved. Najbrž zato, ker je v tem pogovoru sodeloval tudi vremenoslovec jutranjega programa ITV Alex Beresford, ki ga je Morgan povabil zato, ker je, tako kot Meghan, mešane rase.

Najprej je odkorakal iz studia V živo sta se tako sporekla, da je Morgan vstal in zapustil studio. Ko se je vrnil, se je prerekanje nadaljevalo, ker je Morgan še vedno napadal Meghan kot lažnivko, ki kraljevo družino obtožuje rasizma, in kot preračunljivo uničevalko monarhije. Na vsak način je hotel od vremenoslovca slišati, da je mogoče, da je bil vzrok ugibanja o Archijevi temnosti samo radovednost. Vremenoslovec je branil Meghan in povedal, kako je sam doživljal rasizem zaradi svoje mešane rase. Zaradi Morganovih izpadov proti Meghan se je pritožilo več kot 42.000 gledalcev. Samo enkrat doslej v zgodovini se je zaradi kakšne televizijske oddaje pritožilo več gledalcev. Ogorčene so bile tudi dobrodelne organizacije, ki pomagajo ljudem s samomorilskimi mislimi in drugimi duševnimi težavami. Zvečer smo izvedeli, da je Morgan dal odpoved. Da mu ne bi dali odpoved. Skočil je, preden so ga vrgli s televizije. Morda gre za poetično pravico, saj se je prvič, odkar jo je Morgan začel obsojati in kritizirati brez predaha, televiziji uradno pritožila tudi Meghan, »ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih, ki so v duševnih težavah«.