Četrti del tetralogije francoskega filozofa Michela Foucaluta Zgodovina seksualnosti, ki je ostal nedokončan zaradi avtorjeve smrti, je študija spisov najpomembnejših cerkvenih očetov, ki so utemeljili vrednote, kot so kult življenja, prezir do telesa, podreditev in obvladovanje volje, obveznost resnice. Je del avtorjevega načrta »genealogije človeka želje«, katere ključni moment je oblikovanje krščanske misli v odnosu do seksualnosti. Prevedla ga je Suzana Koncut .

Damir Globočnik: Hinko Smrekar (Revija SRP, 2021)

Umetnostni zgodovinar Damir Globočnik je neutruden raziskovalec in plodovit avtor, tokrat pa se je lotil Hinka Smrekarja, izjemnega karikaturista, risarja, grafika in slikarja, ki je bolje kot kateri koli slikar ujel duha svojega časa. Globočnik ga najprej zagrabi življenjepisno, nato pa tematsko, od Taroka do Vzorov, od risanja glave in Pikantnih stvari do dolgoletnega hiranja zaradi španske gripe ob gluhi državi; in to ob izjemo zanimivi beri reprodukcij.