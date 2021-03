Sodišče v sporu z rogovci pritrdilo občini

Na ljubljanski mestni občini vztrajajo, da imajo vso pravno podlago za gradbena dela, ki so jih sredi januarja začeli na območju Roga, ko so tja poslali gradbince v spremstvu varnostnikov, kasneje pa je posredovala še policija in uporabila silo. Prihodnji teden bo občina objavila razpis za prenovo osrednje tovarniške stavbe.