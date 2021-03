V 18-milijonskem Senegalu, ki je veljal za eno najbolj mirnih afriških držav, za katero je šest desetletij politične stabilnosti, potekajo nemiri, ki so se sprevrgli v pustošenje javnih zgradb in ropanje trgovin, pet protestnikov pa je umrlo. Začelo se je prejšnji mesec, ko so levičarskega voditelja opozicije in poslanca Ousmana Sonka (46) obtožili, da je v masažnem salonu posilil zaposleno, poslanci pa so mu nato skoraj soglasno odvzeli imuniteto. Olje na ogenj je prilila njegova aretacija 3. marca z obtožbo, da je povzročil kršenje javnega reda in miru, potem ko so ga na poti na sodišče spremljale množice, ki so se spopadle s policijo. V ponedeljek so ga sicer izpustili proti plačilu varščine.

Obtožbe o politični zlorabi sodstva Za karizmatičnega Sonka je sodni proces zaradi posilstva toliko bolj nesprejemljiv, ker si je ustvaril ugled poštenega politika in brezkompromisnega kritika oblasti, tudi njenih malverzacij pri dobičkih od črpanja nafte in zemeljskega plina. Leta 2019 je na predsedniških volitvah, ko je sicer ponovno zmagal Macky Sall, zasedel tretje mesto s 15 odstotki glasov. Pred leti je bil glavni davčni inšpektor, a ga je leta 2016 predsednik Sall odstavil, potem ko je več pomembnih osebnosti, tudi predsednikovega brata, obtožil davčnih poneverb. Zdaj pravi, da ga hoče 59-letni Sall izločiti iz boja na predsedniških volitvah leta 2024, podobno kot je to storil z drugima dvema vodilnima opozicijskima politikoma, ki zaradi obtožb o finančnih malverzacijah nista smela kandidirati leta 2019. »Sodni sistem zlorablja za odstranitev nasprotnikov,« pa pravi znani senegalski glasbenik Fou Malade, ki predsednika države obtožuje tudi omejevanja svoboščin in podrejanja medijev. Oblasti so dvema televizijskima postajama onemogočile oddajanje, ker naj bi tamkajšnji novinarji »neodgovorno poročali o nemirih«.

Tradicija preseganja nasprotij Sonko, ki ga vse bolj podpirajo tudi srednji sloj, intelektualci in diaspora, velja za borca za demokracijo in proti korupciji. Predvsem pa ima podporo med mladimi, ki so nezadovoljni s Sallom, saj ni služb. Za mnoge je edina perspektiva nevarna pot čez morje na Kanarske otoke, na kateri je samo lani jeseni umrlo več sto Senegalcev. Sonko je doma iz porečja reke Casamance, območja na jugu, kjer se senegalska vojska že več desetletij bori s separatisti, vendar ima privržence po vsej državi. Drugače kot večina Afričanov so Senegalci sposobni presegati regionalna, etnična in verska nasprotja. Legendarni prvi in dolgoletni predsednik Senegala Leopold Sedar Senghor, med drugim tudi pesnik in pisatelj, je bil demokratično izvoljen v tej pretežno muslimanski državi, čeprav je bil katoličan (pozneje je vladal avtoritarno, Senegalu pa je zagotovil politično stabilnost). Sonka nasprotniki obtožujejo, da je povezan z uporniki iz porečja Casamance, njegovi privrženci pa poudarjajo, da ni separatist, ampak si prizadeva za decentralizacijo. V soboto se bodo protesti na poziv Sonka nadaljevali.