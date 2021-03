Veliki koraki naprej

Tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Stari rek, ki še kako drži v primeru košarkarjev Cedevite Olimpije. Ljubljančane je od napredovanja v izločilne boje evropskega pokala ločilo vsega 2,4 sekunde na predzadnji tekmi proti Virtusu, ko je trojko zadel Marco Belinelli in s soigralci slavil po podaljšku. Ljubljančani so nato v torek klonili še v Podgorici proti Budućnosti in sanj o podaljšanju evropske sezone je bilo konec. A ne glede na to so v drugokakovostnem evropskem tekmovanju pustili dober vtis, v Ljubljano po dolgih letih znova vrnili resne evropske tekme in namignili, da se v slovenski prestolnici znova kuha prava košarkarska zgodba. Zgodba, ki kljub nepotrpežljivosti navijačev potrebuje nekaj časa in se ne more spisati čez noč.