Koliko zaupate v delo policije, kako ste z njo zadovoljni, ali poznate šefa okoliša in taka vprašanja so stalnica. Zanimivo, ampak nič o tem, ali podpirate policiste, ki popisujejo dijake, lovijo protestnike, kaznujejo ljudi, ki pojedo kak burek. Lahko pa ocenite uspešnost policije pri izvajanju ukrepov za zajezitev covida-19. Kakšne ukrepe pa izvaja policija, razen da piše kazni? In je pri tem zelo uspešna! In bo anketa pokazala, kako zelo uspešni da so.

Najbolj hecno pa je vprašanje o tem, kako življenje v Sloveniji ogrožajo…, kjer so pod navedenimi možnostmi tudi protesti in nedovoljene migracije. Torej, če želite vaši policiji sporočiti, kako zelo ste ogroženi zaradi protestov, imate zdaj enkratno priložnost. Mi pa se že veselimo objave rezultatov in njihove interpretacije.