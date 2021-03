Kako naduto in brezčutno je potekalo soočenje obrambnega ministra Tonina s sekretarjem sindikata poklicnih gasilcev Švarcem minulo sredo v oddaji 24 ur zvečer na Pop TV! Minister, ki tako rad javno poudarja, da je kristjan, ni namenil sindikalistu niti polovičnega pogleda. Ni bil uglajen politik, niti dobronameren kristjan. Videli smo zgolj politikantstvo in nadutost ter poslušali floskule in prikrite grožnje. Lutkar ga je za njegovo odločno držo in strumen pogled verjetno zelo pohvalil.

Notranji minister Hojs je zagotovo lutkarjev prvi pomočnik. Nikoli niti ne skriva, kako uživa v svojih prikrito agresivnih nastopih. Onadva z lutkarjem seveda vesta vse. Znanje stroke uporabljata ali pa tudi ne. Politike opozicije ves čas obtožujeta, da ščuvajo javnost k neupoštevanju ukrepov za obvladovanje epidemije. Novinarjem in urednikom njima »najljubše« televizije vedno znova žugata, ker niso uravnoteženi po meri lutkarja, in se vsiljujeta najmanj za glavnega in odgovornega urednika informativnega programa.

Ministrica Kustečeva se sicer na vodenje lutkarja pogosto odziva precej zmedeno. Zdi se, da v svojih javnih nastopih ne uživa. Saj tudi niso omembe vredni. Eno samo leporečje in prazne obljube, pa še malo moraliziranja o mladih ljudeh, ki morajo prevzeti odgovornost. Ne glede na zmedenost pa je ubogljiva, kar pa pri lutkarju šteje največ. Kako prevzeta je nad vodenjem lutkarja ministrica Kozlovičeva, pa tako ali tako ne bo nikoli več mogoče pozabiti.

Lutkar je res neomajen v svojih brutalnih igrah. Svoje predstave uprizarja, čeprav večina gledalcev vstopnic noče kupiti. Meni se njegove predstave in miganje njegovih lutk na vrvicah gnusi.

Ker svojega odpora trenutno ne morem izraziti drugače, pišem pisma bralcev. Do takrat, ko se bomo zbirali na protestih. Ob tem se spomnim besed profesorja Dragana Petrovca v eni od njegovih kolumn v Dnevniku. Takole pravi: »Vsakdo lahko kaj naredi, je dolžan narediti, da se prepreči slabo. Zadoščajo doslednost, pogum in etična drža.«

Magda Plementaš Lombar, Kranj