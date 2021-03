Spomnil sem se gimnazijskih časov, ko so nam učitelji razlagali, kako so Angleži svoje »nebodijihtreba« osebke enostavno pošiljali v Avstralijo. Ko so mi sporočili, da premier Janša pošilja ljudi, ki se z njim ne strinjajo, v Avstralijo in jim ponuja posteljo v svoji psihiatrični kliniki, se mi je utrnila rešilna misel. Ker se jaz tudi ne strinjam z njegovim početjem, predvidevam, da sem dobrodošel pacient. Malo me skrbi, ker je takih, ki se z njim ne strinjajo, vse več, da bi bil mogoče celo 453. v čakalni vrsti. Skratka, strah me je, da je ta klinika polno zasedena in ne bo postelje zame. Zavedam se, da je veliko kandidatov, ki bi potrebovali obravnavo na tej kliniki, toda jaz sem skromen in ne zahtevam svoje sobe s pogledom na morje. Zadovoljen bi bil, tudi če bi delil posteljo z Janšo.

V upanju, da na koncu predora le vidim sebe psihično bolj zdravega, vas pozdravljam v pripravi na veliko selitev.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani