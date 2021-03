Ta grobi oris stanja seveda ne velja za vse generacije in vse ženske, saj so tudi moški, ki vlečejo in delajo več, kot zmorejo, a vendarle ti v povračilo dobijo vsaj hvalo in nagrado. V tem je bistvena razlika.

Če se ozremo v ne tako daljno preteklost, so bile ženske dolžne rojevati, streči možu in družini, brez plačila in povračila, saj so morale vedeti, kaj je njihova dolžnost in naloga. Ko pa je mož zapustil ženo in otroke, tega ni nihče obešal na veliki zvon, saj je to »normalno« za tistega, ki drži en steber in se briga predvsem zase. Tudi danes je veliko žena, ki postorijo veliko več, kot jim je treba, ker se hočejo prikupiti in dokazati kot pridne, zanesljive in neutrudne čebelice, ki bi jih bil vesel vsak trot. In da bo veselje še večje, prav mame so tiste, ki te trote vzgojijo, redijo in upajo, da se bodo oženili s tako, kot se spodobi. In nje – mame ne bo v ničemer prekašala v sinovih očeh. Zato se ni čuditi, da že ostareli možje smrkajo, ko izgubijo položaj ali dobro službo, ker, kaj bo na to rekla mama?!

No, ne bodimo krivični, ženske imajo svoj dan, dan žena, no, tudi materinski dan, ko lahko dobijo kakšno rožico in čestitko, ko se jim moški priklonijo in ob tem ne pozabijo preveriti, ali so vsi trije stebri na svojem mestu. Tudi država ne pozabi nanje v teh težkih časih korona virusov, ko jih uvrsti v prednostno skupino cepljenih vzgojiteljev in učiteljev. Gospod Kacin je to večkrat potrdil v medijih, tako da se jim res ni treba bati, da bi izvisele. Ali pač, ker so v omenjenih poklicih zastopane v 95 odstotkih, a niso bile eksplicitno navedene kot učiteljice in vzgojiteljice (tako kot tudi medicinske sestre in negovalke, ki so »zapakirane« v negovalno osebje). Jezik, ki premore izjemno dvojino, zlahka in brez posledic spregleda ženske oblike samostalnikov. Na srečo pa naša dekleta v športu dosežejo lepe rezultate in jim kolajne kar padajo okoli vratu. Na žalost ali na srečo njim niso lepi fantje pritisnili poljuba na lica, a zaradi znanih preventivnih ukrepov tega ni bilo pričakovati. Morebiti pa se ravno zato moškim ne da več zmagovati?

Mimi Šegina, Domžale