Festival Literature sveta – Fabula je vsako leto ob tem času odprl pestro sezono literarnih festivalov, a koronavirus nekoliko zaznamuje tudi to dinamiko. Fabulin 18. literarni ples bo tako dvorane Cankarjevega doma letos zavzel šele 8. maja, osnovni takt pa bo dajala osrednja tematika, in sicer Prihodnost = privilegij?. »S tem se poskušamo aktivno odzivati na trenutno izkušnjo zamejenega bivanja, sprašujemo pa se tudi, kakšno bo naše bivanje oziroma človeška skupnost v bodoče,« pojasnjuje nov umetniški vodja festivala Aljaž Koprivnikar.

Kot pravi, letošnje festivalske goste in njihova dela združuje raziskovanje simbolnih, geografskih in mentalnih teritorijev, pa tudi človekove migracije oziroma transformacije (osebne, mentalne in družbene). »Te vselej zaznamuje tudi posameznikov (de)privilegirani položaj v družbi,« dodaja Koprivnikar.

Kako se upiramo? Slavnostno majsko festivalsko odprtje bo pripadlo enemu najbolj uveljavljenih sodobnih ruskih piscev Vladimirju Sorokinu, ki slovi po fikcijskih prepletih sovjetskih motivov z distopijo in satiro. Z literarno rekonstrukcijo preteklosti nam bo družbo groteskne prihodnosti pomagal odkrivati tudi prek romana Opričnikov dan; dela vseh gostov bodo izšla že v marcu, obljubljajo pri Beletrini. Pod žarometi se mu bosta pridružili izkušena britanska pisateljica Deborah Levy, večkratna nominiranka za bookerja, ki bo predstavljala knjigo Mož, ki je vedel vse, in dobitnica prve nagrade man booker za arabsko literaturo Džoha Alharti. Omansko pisko bomo v slovenščini prvič brali z romanom Nebesna telesa. Osebne in družbene migracije bosta pretresala tudi priljubljeni Čeh Marek Šindelka, ki prihaja z delom Utrujenost materiala, pa Italijanka Claudia Durastanti, ki bo predstavila svoj roman Tujka. »Letošnja novost je še program Fabulahub, s katerim želimo ob velikih imenih svetovne književnosti pozornost nameniti tudi prihodnjim literarnim upom. Skupaj z njimi pa v sklopu prevajanja in delavnic splesti širšo medkulturno in medgeneracijsko povezovanje,« nabor gostov z mlado Nemko Enis Maci zaokrožuje Koprivnikar. Nemška dramatičarka in dramaturginja bo na festivalu odprla vprašanje upora.