Deborah Levy (1959), britanska pisateljica, dramatičarka in pesnica, je v minulih šestih letih napisala tridelno avtobiografijo, katere prvi del z naslovom Vsega tega nočem vedeti smo zdaj dobili v slovenščini. V posvetilu pisateljica pojasni, da je ta prvi del odziv na esej Zakaj pišem Georgea Orwella, ki je nastal na pobudo britanske revije Gangrel leta 1946, ko je to vprašanje revija zastavila številnim pisateljem. Orwell je v njem navedel štiri motive: goli egoizem, »želja, da bi deloval pameten«, estetsko navdušenje nad tem, kako kaj povedati, zgodovinski vzgib, tj. »želja videti stvari takšne, kot so, in jih uskladiščiti za prihodnje rodove«, ter politični motiv, »želja potisniti svet v določeno smer«.