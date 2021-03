»Zahtevam izločitev dokazov in izločitev sodnice!« je bil na včerajšnji obravnavi zoper obtoženega 36-letnega Jana Korošca zelo jasen njegov zagovornik Benjamin Peternelj. Gre za debel snop papirjev z izpiski telefonskih pogovorov in SMS-sporočil, ki so jih preiskovalci nedavno našli na njegovem telefonu. Prav SMS-sporočila naj bi bila za obtoženega povzročitve hude prometne nesreče silno obremenilna. Kažejo namreč, da si je še tik pred nesrečo zelo razumljivo dopisoval s svojim dekletom, še bolj intrigantno pa je, da naj bi ti SMS-i kazali tudi na to, da se je v noči, preden je povzročil nesrečo, dogovarjal tudi o preprodaji prepovedanih drog.

Sodnica zahtevo zavrnila Nič čudnega torej, da želi zagovornik te dokaze izločiti, sodnico pa zato, ker je z njimi »okužena« in ker je ravnala pristransko, ko jih je pridobila. Sodnica Špela Koleta je bila namreč tista, ki je odredila zaseg mobilnega telefona obtoženemu. To delo sta opravila dva policista, ki sta v pripor prinesla izpolnjen obrazec, pravosodni policist je ta obrazec Korošcu ponudil v podpis, ta ga je podpisal in telefon izročil. Odvetnik Benjamin Peternel pa zdaj rohni, da o zasegu telefona sploh ni bil obveščen, prav tako ni bil prisoten, ko se je to zgodilo. Njegovemu varovancu so bile torej kršene pravice obrambe, trdi zagovornik. Sodnica Koleta je obe zahtevi odvetnika gladko zavrnila, bo pa zaslišala oba policista in paznika. V nadaljevanju pa tudi osebe, s katerimi je obtoženi Korošec komuniciral v noči pred nesrečo. Sojenje tako še nekaj časa ne bo končano. Tudi zato, ker je odvetnik Peternelj včeraj napovedal, da bo predlagal tudi pregled zaseženega avta, s katerim je Korošec povzročil nesrečo. Tožilka Helena Zobec Dolanc ni skrivala prepričanja, da so odvetnikovi zahtevki zgolj nadaljevanje manevrov zavlačevanja celotnega postopka. Te dni mineva dve leti, odkar je Korošec v priporu. Junija bo minilo dve leti od vložene obtožnice in Korošec bo lahko odkorakal na prostost…