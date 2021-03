Dvajset celovečernih dokumentarcev ter peščica kratkih filmov na letošnjem 23. festivalu dokumentarnega filma (FDF) bo govorilo o aktualnih rečeh doma in po svetu. Ob retrospektivi Matjaža Ivanišina, »čigar filmi so majhne, iskrene, brezčasne mojstrovine o dinamiki med ljudmi, različnih folklorah, kulturah in običajih«, kot izpostavlja vodja filmskega programa Cankarjevega doma Simon Popek, bo eden od festivalskih kontekstov tudi trdoglava pandemija s kitajsko-ameriškim dokumentarcem 76 dni, še enem o izbruhu koronavirusa v Vuhanu; »preostali filmi se bodo gibali med filozofskimi razmišljanji, igrivimi in deloma insceniranimi dokudramami, vse do spolnih zlorab ter spletnih prevar. Odprla se bodo tudi vprašanja spolne identitete, različnih političnih nazorov in represije.«

Pet filmov v boj za nagrado

»Tekmovalni sklop« bo prevpraševal akutne probleme sodobnega sveta, od pravic manjšin, delavskih migrantov, političnih azilantov do ekoloških tematik ter verskega fundamentalizma. Zadnji dokumentarec Johna Gianvita z naslovom Nasmeh Helen Keller govori o nekoliko pozabljeni ameriški aktivistki, »ki je svojo radikalno politično držo uveljavila že pred prvo svetovno vojno, in navkljub svojemu hendikepu, bila je gluha in slepa, je bila vse do 60. let zelo močan glas in spodbuda civilnim gibanjem za pravičnost,« pravi Popek.

Primer spolne zlorabe nemške režiserke Alison Kuhn pripoveduje zgodbe petih umetnic, ki so bile znotraj ustvarjalnega procesa nadlegovane, medtem ko je Nemesis švicarskega režiserja Thomasa Imbacha »vizualno silovita simfonija velemesta oziroma operetna bravura«. Režiser je videodokument o podiranju stare železniške postaje in gradnji zapora s policijsko postajo več let snemal z balkona svojega stanovanja v Zürichu. Film Acasa, moj dom je po mnenju Popka izjemen prvenec romunskega režiserja Raduja Ciorniciucuja, ki zna postati velik hit različnih festivalov po svetu, opisuje pa devetčlansko romsko družino, ki živi na robu romunske prestolnice, v največjem naravnem rezervatu sredi mesta v Evropi.

Punčka v režiji Francoza Sebastiena Lifshitza govori zgodbo osemletnega Sashe, ki je deklica, rojena v fantovskem telesu, in sicer kako transspolnost vpliva nanj in družino. Partner festivala Amnesty International Slovenije bo enemu od petih filmov v tekmovalnem sklopu podelil nagrado za najboljši film na temo človekovih pravic. V žiriji so Nataša Bučar, Dragan Barbutovski in Ketty Nivyabandi.