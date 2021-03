Ljubljana ne bo adrenalinsko mesto

Jeklenica in tobogan z grajskega griča in veliko razgledno kolo, kot ga imajo na Dunaju, so nekateri predlogi za dopolnitev turistične ponudbe, ki so jih v preteklosti prejeli na ljubljanski mestni občini. Če so pred leti denimo začasno že postavili tobogan na Kongresnem trgu, pa so do trajnejših investicij bolj zadržani.