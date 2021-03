Na marčevski seji bo ljubljanski mestni svet obravnaval predlog sprememb občinske odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, kjer so pripravili spremembe, svetnikom predlagajo, da podprejo podaljšanje zaračunavanja parkirnine na nekaterih območjih.

In sicer oddelek za gospodarske dejavnosti in promet predlaga podaljšanje zaračunavanja parkirnine v drugi in tretji parkirni coni, torej na območjih s parkomati zunaj ožjega mestnega središča, a znotraj ljubljanske obvoznice. V obeh conah je parkiranje trenutno plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. Po novem bi bilo parkiranje plačljivo od 7. do 19. ure, kot to med tednom velja že na območju ožjega mestnega središča. Ob sobotah in nedeljah bo parkiranje v coni dva in tri še vedno brezplačno, prav tako se ne spreminja višina parkirnine (0,60 evra za drugo cono oziroma 0,40 evra na uro za tretjo cono).

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so odločitev za takšno spremembo podkrepili z željo po uresničevanju celostne prometne strategije občine. Njen cilj je »doseči zmanjšanje števila vozil na teh območjih«. Poleg tega so se za podaljšanje delovnega časa parkomatov odločili zaradi pritožb stanovalcev s parkirnimi dovolilnicami, da so »parkirna mesta zasedena in da težko najdejo prosto parkirno mesto«.