Slovenskega avtoprevoznika Adama Grželja so prijeli 26. aprila lani, ko so med tovorom zamrznjene hrane v pristanišču Dover našli 81 kilogramov kokaina in tri kilograme heroina. Po poročanju britanskih medijev so bili paketi skriti med palete zamrznjenih pic, ki jih je tovornjakar v Veliko Britanijo pripeljal iz Italije. Ulično vrednost najdene droge so strokovnjaki ocenili na nekaj manj kot osem milijonov evrov. Konec maja lani je Grželj v priporu zatrjeval, da ni kriv očitanega mu dejanja, a mu sodišče očitno ni verjelo, saj ga je 26. februarja letos spoznalo za krivega in obsodilo na 15 let zapora. Obravnave so zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa večkrat prestavili, zato se je postopek zavlekel v letošnje leto.

»Organizirane kriminalne združbe se pri tihotapljenju nezakonitih dobrin zanašajo ravno na takšne koruptivne voznike,« je za medije pojasnila Debbie Cook iz Nacionalne agencije za boj proti kriminalu (NCA). »Tovornjakarji imajo ključno vlogo v tihotapski verigi, ki ji nasilje in izkoriščanje na vsakem koraku nikakor ni tuje. Oni so pravzaprav povezava med južnoameriškimi karteli in pouličnimi tolpami tukaj v Veliki Britaniji,« je bila jasna. Upa, da bo imela dolgoletna zaporna kazen zastrašujoč učinek tudi na druge prevoznike, ki morda razmišljajo o takšnem nezakonitem dejanju. Regionalni direktor obmejne policije Dave Smith pa je že lani ob tem velikem zasegu poudaril, kako so droge za organizirane kriminalne združbe valuta, ki jih napaja in jih ohranja pri življenju, povezane pa da so s kriminalom, nasiljem in izkoriščanjem.