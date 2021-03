S predlogom želita okrepiti zavedanje, da je vsak dan 8. marec, ki so ga Združeni narodi razglasili za mednarodni dan žensk, hkrati pa izpostaviti pomanjkljiv dostop do higienskih pripomočkov za ženske oz. t. i. menstrualno revščino.

Po njihovih besedah je menstruacija naravna nujnost in del življenja za polovico prebivalstva sveta, zato so nujni tudi higienski pripomočki, kot so higienski vložki, tamponi ali menstrualne skodelice in zdravila proti krčem, so zapisali. Označevanje teh izdelkov za luksuzno dobrino je po njihovi oceni neprimerno in nedostojno.

Ženska v Sloveniji po njihovih izračunih za higienske pripomočke porabi v povprečju 70 do 100 evrov letno, kar pomeni, da v povprečju od 12. leta starosti do končane druge stopnje študija zanje odšteje več kot 1000 evrov.

Ker zakonodaja EU onemogoča prodajo teh pripomočkov brez davka in ne dovoljuje nižanja davka na dodano vrednost pod pet odstotkov, je njihova cena visoka in za vse več deklet postajajo cenovno nedostopni, so poudarili. Pri tem so spomnili, da tako kot vsaka kriza tudi tokratna kriza zaradi epidemije covida-19 slabša položaj žensk in marsikatera mora varčevati s higienskimi pripomočki, kar pa ima lahko resne zdravstvene posledice. Menstrualna revščina bi morala biti v 21. stoletju nesprejemljiva, so prepričani.

Po njihovih navedbah je Škotska leta 2018 postala prva država na svetu, ki je s pilotnim projektom v mestu Aberdeen zagotovila brezplačne higienske izdelke vsem z nizkimi prihodki. Temu zgledu je letos sledilo celotno Združeno kraljestvo, ki jih je brezplačno zagotovilo v vseh javnih institucijah. Konec februarja pa je enako storila Nova Zelandija.