Na razpis ministrstva za hitre teste prišlo 22 ponudb

Ministrstvo za zdravje je prejelo 22 ponudb za dobavo milijona hitrih antigenskih testov za potrjevanje okužbe z novim koronavirusom. Ponudniki morajo do petka ministrstvu predložiti še vzorec ponujenega testa z vsemi potrebnimi zapisi in oznakami skladno z zakonodajo EU, so pojasnili na ministrstvu.