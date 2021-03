V prenatrpanem begunskem centru, ki je pod nadzorom hutijskih upornikov, je bilo v času požara skoraj 900 migrantov, pretežno Etiopijcev, je sporočila IOM. Zaradi hudih poškodb in opeklin je umrlo več kot 80 ljudi, najmanj 150 se jih zdravi v več bolnišnicah v Sani, večina pa jih je v kritičnem stanju. Vzrok požara, ki je izbruhnil v bližini glavne stavbe begunskega centra, še vedno ni znan. »Čeprav vzrok požara še ni potrjen, so njegove posledice očitno grozljive,« je dejala Carmela Godeau, direktorica IOM za Bližnji vzhod in Severno Afriko.

Hutijski uporniki so odredili strogo varovanje oddelkov bolnišnic, kjer zdravijo poškodovane, uradnikom in pričam pa prepovedali dajanje izjav. Jemen ostaja kljub vojni, ki traja že šest let, tranzitna država za prebivalce Afriškega roga, ki skušajo prebežati v bogato Savdsko Arabijo. Prestolnica Sana je tako kot večina severnega Jemna pod nadzorom uporniških Hutijev, ki jih podpira Iran in ki se spopadajo z vladnimi silami. Te podpira Savdska Arabija.

Hutije pogosto obtožujejo, da na ozemljih, ki jih nadzirajo, preprečujejo ali otežujejo delo nevladnim organizacijam. Krvava vojna v Jemnu je terjala več deset tisoč življenj in z domov pognala na milijone ljudi. Po opozorilih Združenih narodov gre za najhujšo humanitarno krizo na svetu.