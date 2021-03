Kot so zapisali v sporočilu za javnost, Mesec opozarja, da skuša vlada obvod za nabave vojaške opreme narediti preko postavke proračuna ministrstva za obrambo. Levica je namreč skupaj s SD po sprejetju zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v DZ vložila več kot 28.000 podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, a je koalicija nato potrdila sklep o nedopustnosti referenduma. Opozicija se je zato na ustavno sodišče obrnila z zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega sklepa. Ustavno sodišče je do končne odločitve o dopustnosti referenduma izvajanje zakona zadržalo.

»Vladni predlog ZIPRS je nesprejemljiv. V Levici smo predlagali referendum ravno zato, da se ljudje lahko izrečejo, ali se strinjajo s tem, da se 780 milijonov evrov da za orožje, medtem ko nam manjka investicij v zdravstvo, v domove za starejše in stanovanja za mlade,« je dejal Mesec, ki ob tem tudi opozarja, da obravnava zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v SV še ni zaključena, saj o njem še tečejo postopki. Dokler obravnava ni zaključena, pa DZ ne sme obravnavati zakona na isto temo. »Da vlada na ta način poskuša prehiteti referendum in ustavno sodišče, ni samo nedopustno, ampak je tudi nezakonito,« pravi. Pričakuje tudi, da bo minister za obrambo Matej Tonin prevzel odgovornost in odstopil, če bo Levica na referendumu o zakonu uspela.