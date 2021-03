Oktobrska ekspresno hitra »kazenska« premestitev ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen na kamniško okrajno sodišče je v teh dneh zaposlovala tudi sodni svet. Nanj se je obrnila sodnica sama, v predlogu za odpravo kršitev neodvisnosti pa je problematizirala ustno odredbo predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, spremembi letnih razporedov ljubljanske okrožnega in kamniškega okrajnega sodišča ter Pogačnikovo pisno odredbo, s katero je njene spise dodelil drugim sodnikom.

Sodni svet za čim prejšnjo odpravo kršitve

Sodni svet je imel posluh za sodničine pripombe in je soglasno sprejel stališče, da predsednik sodišča »nima pravne podlage za izdajanje ustnih odredb sodniku, s katerimi se mu odvzame spise ali drugače posega v njegovo sojenje, sodnik pa se je nezakoniti ustni odredbi upravičen in dolžan upreti, če ta posega v njegovo neodvisnost«. Po mnenju sodnega sveta ni ustavno dopustno, da lahko predsedniki sodišč sodnike kazensko razporedijo na druga sodišča. Že na eni izmed prejšnjih sej so zato sklenili, da bodo podali zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o sodiščih v členu, ki govori o letnem razporedu in pristojnostih predsednikov sodišč pri razporejanju sodnikov. Člani sodnega sveta so zato sklenili, da je Pogačnik z razporeditvijo Testenove na kamniško okrajno sodišče in dodelitvijo njenih spisov drugim sodnikom posegel v njeno neodvisnost. Pogačniku predlagajo, da navedene kršitve odpravi sam, in to še preden bo sodišče odločilo o morebitnih pravnih sredstvih zoper letni razpored in njegovo odredbo.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam včeraj pojasnili, da je predsednik Pogačnik s stališčem sodnega sveta zaenkrat seznanjen le prek javno objavljenega anonimiziranega zapisnika zadnje seje. Zato najprej pričakuje vsebinsko obrazložitev sprejetega stališča sodnega sveta, na podlagi katerega se bo lahko odločil, kako naprej. Na ljubljanskem sodišču prav tako opozarjajo, da upravno sodišče trenutno obravnava upravni spor z vsebinsko identično problematiko, odločitev sodišča v konkretni zadevi pa bo lahko predstavljala tudi nadaljnjo usmeritev oziroma zamejitev pristojnosti, ki jih ima predsednik sodišča pri sprejemanju letnih razporedov dela sodnikov.