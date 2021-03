»Nikakršnega političnega pritiska na medije ne sme biti. Močni voditelji so tisti, ki pridobijo spoštovanje s svojimi dejanji, ki sprejmejo raznolikost mnenj in ki dopustijo, da so državljani ustrezno obveščeni, ne tisti, ki poskušajo utišati kritične glasove. V demokraciji bi morali neodvisni mediji delati in spraševati brez strahu ali uslug. Naloga nas, politikov, je odgovarjati z dejstvi, ne z napadi,« je poudarila Jourova v razpravi o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji.

Ob tem je izpostavila obžalovanje zaradi skrb zbujajočih dogodkov v minulih mesecih. Za vsako od treh držav, o katerih danes razpravljajo evropski poslanci, torej Madžarsko, Poljsko in Slovenijo, je navedla nekaj primerov zaskrbljujočih trendov. V primeru Slovenije je izpostavila stalne poskuse spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogoste verbalne napade na novinarje.

V vseh teh primerih je komisija po njenih besedah v stiku z nacionalnimi oblastmi in spremlja položaj. »Naj zagotovim, da bo komisija ukrepala v primeru vprašanj glede skladnosti z nacionalno zakonodajo ali odločitev glede pravil EU,« je poudarila. Še zlasti je izpostavila, da pozorno spremljajo prenos prenovljene direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Jourova se je uvodoma evropskim poslancem zahvalila za uvrstitev te pomembne teme na dnevni red ter izpostavila, da mediji niso le gospodarski sektor, temveč pomemben steber demokracije in vladavine prava. Spomnila je, da komisija položaj medijev v vseh članicah oceni v okviru letnega poročila o vladavini prava in da je objava naslednjega, drugega poročila predvidena julija.

Pandemija covida-19 je po besedah Jourove pokazala bolj kot kdaj koli, kako bistvena je vloga novinarjev pri obveščanju državljanov, a obenem se mediji soočajo z gospodarsko krizo, ki se je začela že pred pandemijo, zato je bolj kot kdaj koli čas za podporo medijev, ne za dodatne pritiske nanje. Ob tem je izpostavila pobude komisije na tem področju in obenem opozorila, da so pristojnosti komisije na področju medijev omejene. »Odigrali bomo svojo vlogo. A tudi vlade morajo izpolniti svoje obveznosti ter zagotoviti zaščito svobode medijev in omogočiti zdravo okolje za pluralizem medijev,« je še dejala.