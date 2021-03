Tone Vogrinec o tem, da je največja legenda Kranjske Gore Ingemar Stenmark

“Če gledam iz športnega stališča sta največji slovenski legendi Vitranca Bojan Križaj in Rok Petrovič. Ampak največja legenda Kranjske Gore je pa Ingemar Stenmark. Zanj so tudi slovenski navijači govorili: "on je naš." Vozil je Elanove smuči zato so tudi naši navijači, ne samo na tekmah v Kranjski Gori, ampak tudi drugje, ves čas govorili: "če že ne zmagajo naši, naj zmaga Ingemar Stenmark." In to je seveda velikokrat tudi storil.”