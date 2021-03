Nedeljski dnevnik: V Bruselj poslali kar »solato«

»Vladni načrt za okrevanje in odpornost je katastrofa. Kritika evropske komisije obeh vladnih osnutkov načrtov je bila upravičeno uničujoča, ker vlada ni upoštevala zgornje meje sredstev, predpisanih prioritet, predlaganih reform in celo izhodiščnih navodil za pripravo dokumenta. Kljub temu je vlada v drugo v Bruselj ponovno poslala praktično enak dokument,« je dr. Jože P. Damijan kritičen do osnutka načrta za okrevanje in odpornost, ki je dolgo nastajal v tajnosti, dokler minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač minuli teden zaradi medijskega razkritja le ni odstranil z dokumenta oznake »interno«.