Prebrisano se je dal Janez Janša potegniti v osrednje dogodke osamosvajanja (prek Dnevnika Staneta Kavčiča) in visoke politike, ki je žal še danes ne razume, vendar je dočakal svoj veliki trenutek, ko se mu svetopisemsko Janezovo razodetje ali apokalipsa ponuja kar sama od sebe, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi števili Nedeljskega dnevnika.

Apokalipsa pomeni med ljudi pripeljati srhljivo zlo v najbolj strašljivih podobah eshatološke znanosti (eshatologija je nauk o končni usodi človeka in sveta). Zato naši sedanji vladi tako slastno ustreza trenutek, ko svet trepeta pred razpadom ekološkega sistema, diktatorski voditelji bi radi vojne, pandemična bolezen je postala stvarnost, kot so stvarni tudi samooklicani »demokrati« Vladimir Putin z oprodo Viktorjem Orbanom, ameriški Trump, turški Erdogan, Kitajci in Severni Korejci, neonacisti in srhljivi desničarji, ki tudi pri nas z ostrimi kremplji vedno bolj neusmiljeno razkopavajo na gnoju maščevanja.

Dopisnik TVS iz Washingtona Andrej Stopar zaradi ljubega miru v hiši verjetno noče spregovoriti, kako neugodno je v ZDA mnenje o Sloveniji, kajti priklicati si je treba v spomin dopisnika Dela iz Avstrije v času prve Janševe vlade Matijo Graha, ki ni hotel o slovenski manjšini pisati po nareku takratnega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla in veleposlanika na Dunaju dr. Ernesta Petriča, zato je bil nemudoma odpoklican. Raboto je izvedel takratni vladi povsem ustrežljiv urednik, pokojni Danilo Slivnik.

Jasno je, da nova demokratska administracija v ZDA niti slučajno ne podpira sedanje slovenske vlade, zato se že nakazuje, da bo novi ameriški veleposlanik prišel v Slovenijo šele, ko se bo menjal politični veter. Specialne službe tujih držav, ki delujejo v Ljubljani, zaznavajo vedno več mednarodno povezanih kriminalnih afer, za katere jim pri naši oblasti ni niti malo mar. Zato je na dlani, kdo je sprožil mednarodno afero Snežič. Treba pa je obenem kaznovati tudi nonstop slovensko podporo Orbanu in Madžarski, izpostavi Rusije v Evropski uniji. Rusija in njeni podporniki so namreč zaradi zaprtega Alekseja Navalnega tudi na hudo črni listi tako ZDA kot EU.

Nič bolje ni na sedežu EU v Bruslju, kjer naš informator sedi blizu zaupnim pogovorom med »velikimi« v EU, ki se že brez zadrege pogovarjajo, da bi potegnili zasilno zavoro še pred slovenskim predsedovanjem Svetu Evrope. Prva ideja je, da bi ob Janezu Janši umestili »dobrohotne« svetovalce, da se ne bi še bolj osmešil. Bolj odločno razpoloženi celo zahtevajo zamrznitev slovenskega predsedovanja do nadaljnjega. Zanimivo pa je, da istočasno dobivajo iz Ljubljane sporočila, naj ne hitijo z odločitvami, saj je možna nagla sprememba na vrhu slovenske vlade.

Ima torej Slovenija svojega Zorra, ki bo pregnal znanilce apokalipse in postavil razumnega pravičnika za sedanji čas? Trenutno ga ni videti.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.