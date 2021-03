Major je pes, ki sta ga Joe in Jill posvojila iz zavetišča. Ob svoji vselitvi v Belo hišo je postal prvi pes, ki se je v predsednikovo domovanje preselil kot hišni ljubljenček posvojen iz zavetišča. Prav zaradi tega ima Major, ki sicer velja za zelo mirnega psa, težave na privajanje na novo okolje, kjer se vsakodnevno sooča s številnimi novimi obrazi.

Navadno mirnega nemškega ovčarja je pretekli teden presenetil eden izmed članov varnostne službe predsednika. Major je varnostnika ugriznil in ga rahlo poškodoval, je v torek sporočila predstavnica za stike z javnostjo v Beli hiši. Varnostnika, ki je utrpel lažje poškodbe, je oskrbelo medicinsko osebje neposredno v Beli hiši in ni potreboval dodatnih pregledov v bolnišnici ter je lahko s svojim delom nadaljeval še isti dan.

Vseeno so Majorja za nekaj časa poslali v varstvo v Delaware, kjer bo nanj pazila družina, ki prijateljuje s predsednikom Bidnom in njegovo ženo. Z njim pa je moral potovati tudi družinski pes Champ, saj psa v svojem novem domu skupaj »odgovarjata« za svoja dejanja. Kljub manjšemu ugrizu, se bosta psa kmalu lahko vrnila k svojima lastnikoma, je še zatrdila predstavnica za stike z javnostjo, a se bo to zgodilo šele po tem, ko se bo Jill vrnila iz službenega potovanja.