Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb znaša 728, hospitaliziranih je bilo 485 bolnikov, od tega 92 na intenzivni negi. V ljubljanskem UKC danes zdravijo 163 covid bolnikov, od tega jih intenzivno terapijo potrebuje 28 potrebuje. V domačo oskrbo so bolnišnice odpustile 55 oseb, štiri so umrle. Vladna govorka Maja Bratuša je poudarila, da se število covid pacientov v bolnišnicah zmanjšuje in je v zadnjem mesecu močno upadlo.

Največ okužb so sicer ugotovili v Celju (30), Šentjurju (15), Velenju (17), Kočevju (16), Novem mestu (11), Domžalah (13), Kamniku (15), Jesenicah (11), Tržiču (13), Kranju (26), Radovljici (23), Novi Gorici (18), Sežani (12), Piranu (1), Izoli (11), Kopru (33), Ljubljani (12) in Mariboru (50).

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb je v torek padlo za 36. Padlo je tudi število bolnikov s covidom-19, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, in sicer za 21. Dva bolnika več kot dan prej pa sta potrebovala zdravljenje na oddelku za intenzivno nego.

Največje število okužb med aktivno populacijo

Podobno kot v Sloveniji se tudi situacija v svetu spreminja iz tedna v teden. Doslej se je s koronavirusom okužilo skoraj 114.500.000 ljudi, umrlo jih je skoraj 2.5 milijona. Ponoven porast okužb znova zaznavamo na stari celini, najresnejša situacija pa je v centralni Evropi. O največ primerih v zadnjih 14 dneh so tako poročali iz Francije, Italije Poljske in Nemčije, o največ smrtih pa iz Italije, Nemčije, Slovaške, Poljske in Češke. V EU je bilo do 9. marca preko 23 milijonov pozitivnih primerov in 536.000 smrti.

Kot je izpostavila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager, v Sloveniji incidenca v zadnjih 14 dneh znaša 496, kar pomeni, da nas v Evropi prehitevajo le Slovaška, Češka in Malta, v vseh ostalih evropskih državah pa povprečje znaša okoli 300.

»Epidemiološka situacija je do neke mere še vedno zaskrbljujoča, saj večina držav ne beleži padca, nekatere celo precejšen porast. Evropski center za nalezljive bolezni ocenjuje, da je tveganje za nove seve zaradi potovanja ljudi še vedno velik. Nošenje mask in predvsem distanca, razkuževanje in prezračevanje nam lahko pomaga k padcu trenda novih okužb,« je dejala Čakš Jagrova.

Razkrila je, da v Sloveniji najverjetnejša lokacija prenosa okužbe s koronavirusom ostajajo skupna gospodinjstva, več kot 30 odstotkov pa ne ve, kje se je okužilo s koronavirusom. »V zadnjih 14 dneh beležimo zelo majhne številke okužb v domovih starejših občanov, kar je izjemno vzpodbudno. Število potrjenih primerov v visokih starostnih skupinah je precej manjše, največje število okužb pa beležimo med aktivno populacijo staro med 35 in 54 let. Med vrtčevskimi otroki je trend okužb stalen in znaša 1,72 odstotka. Odstotek se viša z vstopom otrok v osnovno šolo, povišal se bo tudi z vstopom otrok v srednjo šolo, kar je pričakovano,« je dejala.

V zaključku je Čakš Jagrova odgovorila tudi na vprašanje o smiselnosti policijske ure. Poudarila je, da je bilo s strani epidemiološkega kolegija že povedano, da policijska ura ni potrebna, a dodala, da se »vsa naša mnenja vključujejo tudi v mnenja ostalih deležnikov in se na ostal tveganja na vladi obravnavajo interdisciplinarno«.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 je sodelovala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager.