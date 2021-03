Pri Dallasu, ki je tekmecem nasul pol ducata golov, se je izkazal Jason Robertson, ki je zbral štiri podaje, kar je njegov najboljši dosežek doslej. Jamie Benn pa je s svojo podajo prišel do okrogle 700. v ligi. Precej manj je bil lahko zadovoljen Kane, ki je ob svojem jubileju ni imel pravega razloga za slavje.

Toronto je na tekmi z Winnipegom vodil po dveh zadetkih Austona Matthewsa, a so se tekmeci vrnili s tremi goli in na koncu zmagali. Veliko zaslug je imel tokrat tudi vratar Connor Hellebuyck (36 obrambam), ki je na prejšnji tekmi po slabi predstavi, ko je dobil štiri gole v 19 minutah, moral predčasno iz vrat.

Buffalo ni zmagal še na osmi zaporedni tekmi. Tokrat je bila zanj usodna Philadelphia, ki je po kazenskih strelih zmagala s 5:4. Izkazal se je Shayne Gostisbehere, ki je najprej izenačil v zadnji tretjini, potem pa še zadel pri kazenskih strelih.

Še večjo prednost pa je zapravil Washington, a je na koncu po podaljšku le zmagal. Washington je vodil že s 4:1 pred zadnjo tretjino, toda New Jersey se je vrnil v igro s tremi zadetki v le sedmih minutah zadnje tretjine, izenačujočega je dosegel Damon Severson, in izsilil dodaten del igre. V tem pa je svoj drugi gol na tekmi dosegel Jakub Vrana in vendarle poskrbel za zmago Washingtona.

»Kar nehali smo igrati. V zadnji tretjini smo prišli na led brez pravega pristopa, ki smo ga imeli prej dve tretjini. Kup stvari je šlo narobe,« na koncu kljub zmagi ni bil zadovoljen trener Washingtona Peter Laviolette.

Pittsburgh pa je s 4:2 premagal New York Rangers in dosegel tretjo zmago v nizu. Sidney Crosby je k zmagi prispeval gol in podajo, vratar Tristan Jarry pa 33 obramb.

Ekipa slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja bo spet na delu v noči na četrtek, ko bo Los Angeles igral z Anaheimom.