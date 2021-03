Nogometaši Porta in Borussie Dortmund so prvi četrtfinalisti lige prvakov. Serijski italijanski prvak se je v drugem polčasu povratne tekme proti Portu izvil iz škripcev, a je Porto v podaljšku dosegel drugi gol v gosteh, ki ga je navkljub porazu z 2:3 popeljal med osmerico najboljših. Borussia je v seštevku obeh obračunov osmine finala odpravila Sevillo (3:2, 2:2).

Ko je Sergio Oliveira iz enajstmetrovke popeljal Porto v hitro vodstvo, so imeli portugalski prvaki na stežaj odprta vrata za napredovanje. Prvo tekmo na domačem igrišču so dobili z 2:1 in do odmora je bil počasni Juventus brez ideje, da bi nevarno ogrozil vrata nasprotnika. Ko je italijanskemu predstavniku že tekla voda v grlo, je na sceno stopil Federico Chiesa in z dvema goloma izničil prednost Porta, ki se je znašel pod hudim pritiskom. Chiesa je postal prvi italijanski nogometaš po Filippu Inzaghiju, ki je v izločilnih bojih dosegel dva gola na eni tekmi. Hat-trick mu je preprečila vratnica.

Porto je na začetku drugega polčasa ostal brez izključenega Taremija, ki je po izenačenju Juventusa v dveh minutah prejel oba rumena kartona. Juventus je v zaključku iskal tretji gol, da bi se izognil podaljšku. Najbližje uspehu je bil v sodnikovem dodatku Cuadrado, a je njegov strel ustavila prečka. V podaljšku sta se obe moštvi pognali po odločilni zadetek in Oliveira je v 115. minuti s prostega strela prispeval pomemben gol za izenačenje. Juventus je hitro znova povedel, a gre v četrtfinale Porto zaradi gola več v gosteh.

Borussia Dortmund je po slavju v Sevilli na domačem igrišču potrdila napredovanje z remijem, ki so si ga Španci zagotovili tik pred koncem obračuna. Znova se je izkazal čudežni deček porurskega moštva Erlind Haaland, ki je prispeval oba gola. Če se ne bi vpletel VAR, bi se Norvežan podpisal pod hat-trick. Dvajsetletni Haaland je postal prvi nogometaš, ki je najhitreje v zgodovini tekmovanja dosegel dvajset golov. Za dosežek je potreboval samo štirinajst tekem, kar je deset manj od prejšnjega rekorderja Harryja Kaneja. Borussia je pred začetkom četrtfinala v izvrstni strelski formi, saj je dosegla zadetek že na 34. tekmi zapored.

»Nora tekma in nora zmaga. Utrujen sem, a je odličen občutek, ko se uvrstiš v naslednji krog. Vedeli smo, da bo Sevilla na vse načine poskušala izničiti našo prednost. Ko smo povedli, je bilo lažje. Ko sem moral ponavljati streljanje enajstmetrovke zaradi napake vratarja, sem bil malo nervozen, nato pa zelo vesel za nov gol,« je dejal junak Borussie Erling Haaland. Sevilla se je poslovila po borbeni predstavi, v kateri je sprožila devetnajst strelov. Oba gola je dosegel Youssef En-Nesryi: »Nismo zadovoljni z rezultatom. Igrali smo zelo dobro, a nismo imeli nikakršne sreče. Ponosen sem na ekipo, ki se je borila do zadnje minute.«

V sredo bo Liverpool gostil Leipzig, PSG pa Barcelono. Gostitelja obeh tekem imata visoko prednost z uvodne tekme in veljata za velika favorita za napredovanje.