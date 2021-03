Nekateri učenci zaradi obveznega nošenja mask ostajajo doma

Medtem ko ponekod v osnovnih in srednjih šolah nimajo težav z obveznim nošenjem mask učencev od 6. razreda naprej in dijakov, so drugod starši učitelje obvestili, da otrok v času te vladne zapovedi ne bo pri pouku, ampak bodo šolske obveznosti opravljali od doma.