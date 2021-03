Slovenci in Poljaki so se pred dvobojem v Celju nazadnje pomerili na lanskem EP, ko je ekipa selektorja Ljubomirja Vranješa v prvem krogu prvega dela tekmovanja v Göteborgu zmagala s 26:23 in na koncu osvojila četrto mesto. Tekmeci, pri katerih je v selektorski vlogi na velikih tekmovanjih debitiral takrat 36-letni Patryk Rombel, ki je po treh letih zamenjal Piotra Przybeckega (pred tem je Rombel na klubski ravni vodil ukrajinski Motor iz Zaporožja), pa šele 21. Že takrat se je pokazalo, da je nova poljska generacija zelo daleč od zasedbe iz zlatih let (Slawomir Szmal, Karol Bielecki, Bartosz in Michal Jurecki, Marcin in Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurasik, Mariusz Jurkiewicz...), ki je zadnjo kolajno z velikih tekmovanj prinesla s SP 2015 v Katarju – bron po zmagi proti Španiji po podaljšku z 29:28.

Pri Poljakih, ki so na prvih dveh tekmah v kvalifikacijah za EP 2022 dvakrat premagali Turčijo (doma s 35:24 in v gosteh z 29:24), je bil v Celju – čeprav nekaj reprezentantov igra za domače Kielce - edini pravi zvezdnik kar 207 centimetrov visoki in 121 kilogramov težki 29-letni krožni napadalec francoskega kluba Paris Saint-Germain Kamil Syprzak. Na nasprotni strani je selektor Vranješ na tribunah pustil poškodovanega Darka Cingesarja (Trimo Trebnje), Dragana Gajića (Limoges, Francija) in Tilna Kodrina (Celje Pivovarna Laško), med izbrano šestnajsterico pa je imel le dva igralca iz slovenskih klubov: Gregorja Potočnika (Trimo Trebnje) in Tadeja Mazeja (Celje Pivovarna Laško).

Na slovenski generalki v praznem Zlatorogu za nastop na bližnjem kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za OI v Tokiu je začetek pripadel gostom, ki so trikrat priigrali dva gola prednosti (3:1, 4:2, 5:3). Slovenci so v napadu ob pomanjkanju strelcev z razdalje na veliko kombinirali in »štrikali« ter sočasno veliko grešili, prvo vodstvo pa so si priigrali pri izidu 7:6 v 15. minuti, ko je s sedemmetrovke svoj že četrti gol dosegel kapetan Jure Dolenec. Nadaljevanje je minilo v enakovrednem razmerju moči, nobena reprezentanca si ni priigrala več kot gola naskoka, pri gostih pa je bil neustavljiv Szymon Sičko, levi zunanji igralec Kielc, ki je v prvih tridesetih minutah zadel kar petkrat. A po osmih zaporednih izenačenjih od 7:7 do 14:14 – skupaj jih je bilo v prvem polčasu kar enajst – so Slovenci na glavni odmor le odšli s plus ena (15:14).

Poljaki, ki so v Celje dopotovali šele večer pred tekmo z avtobusom, so drugi polčas začeli tako, kot so Slovenci prvega – s trikratnim hitrim zaostankom za dva gola. Čeprav so nato le vzpostavili rezultatsko ravnotežje (18:18), so slovenski rokometaši dodali plin in sredi drugega dela prvič povedli za štiri (25:21). Deset minut pred koncem so Poljaki zaostanek sicer prepolovili (26:28), toda po delnem izidu gostiteljev s 3:0 v pičlih treh minutah za rekordno razliko petih zadetkov (31:26) je bilo dokončno jasno, da so Slovenci dosegli že deveto zmago na 14. medsebojni tekmi s Poljaki in po polovici kvalifikacij prevzeli prvo mesto v skupini.

Skupina A, vrstni red (po treh odigranih tekmah): Slovenija 5, Poljska 4, Nizozemska 3, Turčija 0.