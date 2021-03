Upokojenci, Janša, bifeji in hitri vlaki

Slovenski upokojenci so včeraj predsedniku vlade Janezu Janši poslali pismo zahvale. V njem so zapisali, da že dolgo niso bili tako veseli kot v ponedeljek, ko je vlada v dveh regijah milostno dopustila odprte gostinske terase. Nemudoma so namreč na plan privlekli vozovnice za brezplačne vožnje po Sloveniji ter se prešerni odpravili na Dolenjsko in v Posavje na kavo.