Tudi ta konec tedna so se pred zbirnim centrom za odlaganje odpadkov RCERO na Barju vile dolge kolone vozil Ljubljančanov, ki so skoraj že pomladno obarvan konec tedna izkoristili za čiščenje kleti, garaž in druge navlake okoli hiše. Nič manjša gneča ni bila v ponedeljek zjutraj, ko so se v soboto bolj ali manj osebnim vozilom priključili še poltovornjaki in tovornjaki z odpadnim gradbenim materialom. A kot nam je povedala vodja odnosov z javnostmi v JP Voka Snaga Nina Sankovič, se v podjetju zavedajo težav, zato so pohiteli in že z današnjim dnem vnesli nekaj ključnih sprememb.

Na obisk zbirnega centra vpliva več dejavnikov, zato težko rečejo, ob katerih delovnih dnevih oziroma urah je največ obiska. »Zagotovo pa izstopa prav sobota. Količine odpadkov, pripeljane v zbirne centre, začnejo naraščati spomladi, največje količine sprejmemo med julijem in novembrom, v najbolj obiskanih mesecih pa dnevno v zbirni center pripelje več kot tisoč vozil,« je povedala sogovornica in dodala, da bo tudi zato Zbirni center Barje od danes naprej odprt do 20. ure. »Običajno na daljši, 14-urni delovni čas preidemo s 1. aprilom, tokrat smo to naredili prej.«