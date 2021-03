Preprosto

Andreja je ponovno zaprla utrujene oči. Povsem izčrpana. Kot že nekajkrat to noč se je v želji, da bi vendarle zaspala, znova poskusila umiriti. Toda neobvladljive misli, ki so ji za zaprtimi vekami slikale utrinke iz njenega življenja, ji niso dale miru. Povsem jasne slike nedeljskih družinskih izletov, polnih smeha in občutka neskončne varnosti, ko je bila še otrok, so se prepletale z zdaj meglenimi zdaj sončnimi slikami Tihega oceana in s slikami zadovoljstva ter tisočerih borb, povezanih s tričlansko družino, ki si jo je ustvarila v Kaliforniji.