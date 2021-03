Ta teden bodo nogometni prvoligaši zaključili tretjo četrtino prvenstva in odšli na krajši premor, da se bodo ob koncu meseca na sceno vrnili reprezentanti. Članska vrsta bo na sosedskem derbiju s Hrvaško začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, mlado selekcijo pa čaka domače evropsko prvenstvo z uglednimi tekmeci.

Šestindvajseti krog v prvi ligi na majhnem igrišču v Spodnji Šiški odpirata Bravo in Aluminij. Ljubljančani so se nazadnje solidno znašli v Sežani, kjer so bili že večkrat nadigrani in »pretepeni«. Z remijem brez zadetkov je bil zadovoljen trener Dejan Grabić, ki z Bravom zanesljivo ohranja status stabilnega prvoligaša na sredini lestvice. Ko si bodo Šiškarji tudi teoretično zagotovili obstanek, bodo lahko več tvegali in z več sproščenosti preizkušali svoje meje. Aluminij do konca sezone čaka ogorčen boj za obstanek. Kidričani niso varni niti pred zadnjo Gorico, ki ima pet točk zaostanka.

Domžale kažejo svežo podobo in bodo proti Muri izzivale deseto zaporedno tekmo brez poraza. Ob Kamniški Bistrici bo šlo za enega ključnih obračunov za Evropo, kamor želita obe moštvi. Tekma bo razkrila, ali se je Mura proti najboljši ekipi spomladi pripravljena vmešati v boj za prvaka, potem ko si Olimpija in Maribor ne uspeta priigrati občutne prednosti. Vodilni Ljubljančani bodo jutri gostovali na Krasu in to bo posebna tekma za trenerja Gorana Stankovića, ki je še nedavno vodil Tabor. Maribor bo gostil Koprčane in v Ljudskem vrtu bo na trenerski klopi prvič sedel Aleš Mertelj, ki je postal pomočnik Saše Gajserja. Športni direktor vijoličastih Marko Šuler še vedno ni odločen, ali bo Gajser ostal trener Maribora do konca sezone. Odločitev bo padla najkasneje do velike noči.

Prva liga, 26. krog, danes ob 15. uri: Bravo – Aluminij, ob 17. uri: Domžale – Mura, jutri ob 13. uri: Tabor – Olimpija, ob 15. uri: Celje – Gorica, ob 17.15: Maribor – Koper.