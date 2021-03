V parku ob nekdanji tovarni slamnikov Univerzale, znani tudi kot Oberwalderjeva tovarna, še danes najdemo otroška igrala, pod krošnjami zdravih dreves pa se Domžalčani radi hladijo v poletni vročini. Park, ki leži na severni stranici nekdanje tovarne Univerzale in zato predstavlja eno izmed zunanjih dnevnih sob mesta Domžale, so pred kratkim vzeli v roke študentje fakultete za dizajn in pri predmetu studio III pod mentorstvom višjega predavatelja Benjamina Hafnerja zasnovali konceptualne študije celotne prenove parka.

Mestu prinesti mir in sožitje

Študentje so na podlagi videnega pri pripravi projektov upoštevali trenutno stanje, zgodovino mesta, izhajali so tudi iz pomembnih dejavnosti in obrti na Domžalskem. Cilj je, da park v središče mesta prinese mir, sožitje, varnost, lepoto in sproščenost. Poudarek bo na zelenih površinah, kjer bo dovolj prostora, da v mirnem okolju in arhitekturno dovršenih objektih uživamo ob kavi, beremo, meditiramo ali pa opazujemo najmlajše, ki bodo uživali na otroškem igrišču. V moderno opremljenem parku so študentje predvideli tudi kavarno, kjer bo dovolj prostora za odmik, različne dogodke in športne aktivnosti. Nad inovativnimi rešitvami za ureditev parka Univerzale so navdušeni tudi v kabinetu župana, kjer menijo, da bodo tako v središču mesta dobili prijetne zelene površine z modernimi arhitekturnimi rešitvami. Še pred poletjem bodo na temo idejnih zasnov pripravili razstavo, na Občini Domžale pa bodo v nadaljevanju skupaj z mentorjem Hafnerjem izbrali najboljšo rešitev, ki jo bodo v prihodnosti tudi uresničili.

Kot kaže, se počasi le premika tudi glede makadamskega parkirišča pred Tušem, za katero je občina že leta 2014 sprejela lokacijski načrt za ureditev tega dela centra Domžal, ki bi poleg modernega trgovskega centra obsegal pokrito tržnico, garažno hišo in še marsikaj. Kot so nam sporočili z domžalske občine, je parkirišče v središču mesta občina lani kupila od podjetja Tuš. »Trenutno so v pripravi strokovne podlage s področja urejanja prometa,« so nam v precej skopem sporočilu zapisali in še dodali, da so v njihovi lasti zemljišča med zdravstvenim domom in sosesko Krizant, ki pa se urejajo v skladu s proračunskimi možnostmi. vl