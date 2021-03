Najranljivejše skupine so otroci in mladostniki, posledice pa vplivajo na vso družbo. O tem se premalo govori in opozarja na posledice, meni prof. dr. Manfred Spitzer, eden najpomembnejših nemških raziskovalcev delovanja možganov in avtor knjige Epidemija pametnih telefonov – nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo, ki je nedavno izšla tudi v slovenščini v sozaložništvu založb Mohorjeva Celovec in Mladinska knjiga.

Delo dr. Spitzerja je njegovo že četrto delo o vplivih novih elektronskih medijev na ljudi, predvsem na otroke in mladostnike. Tokrat se je posvetil samo pametnim telefonom, saj so bile v zadnjih petih letih objavljene številne neodvisne znanstvene raziskave, ki opozarjajo na škodni vpliv teh napravic. V knjigi, ki je razdeljena na petnajst samostojnih poglavij, piše o vplivih pametnih telefonov na zdravje, izobrazbo in družbo, o razširjenem pojavu kratkovidnosti, motnjah mišljenja, o vlogi staršev, depresiji, osamljenosti in tudi o tem, zakaj nam velike korporacije, ki živijo od zaslužka s pametnimi telefoni ali prek njih, tega ne bodo povedale ali priznale.